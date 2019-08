Borsa Europa giù con Usa, Milano -1,4%

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Peggiorano le Borse del Vecchio continente in parallelo a Wall street e ai dati negativi del manifatturiero Usa: Londra cede il 2,5% ai minimi della giornata, Parigi due punti percentuali, Francoforte l'1,6% mentre Milano è sempre la meno pesante e perde l'1,4% con l'indice Ftse Mib.

I settori delle materie materie prime e delle tecnologie restano colpiti da una forte corrente di vendite, con Moncler (-4,6%) in Piazza Affari che è il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione, seguito da Stm che perde oltre quattro punti percentuali. In controtendenza Salini Impregilo (+3%) dopo il via libera a Progetto Italia.