Borsa: Europa apre in calo con dazi

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Le Borse europee aprono in calo con i timori degli investitori per l'inasprirsi delle tensioni tra Usa e Cina sul fronte del commercio globale. Si guarda anche alle dichiarazioni del presidente Usa, Donald Trump, che ha annunciato l'intenzione di imporre nuovi dazi da settembre. Sui mercati pesano anche le proteste in corso da tre giorni a Hong Kong. Sul fronte valutario l'euro avvia la settimana in rialzo sul dollaro a 1,1130 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1%. In rosso Parigi (-1,17%), Francoforte (-0,96%) e Madrid (-0,83%) mentre Londra è piatta.