Borsa:Europa deciso rosso,Milano -2,11%

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Le Borse europee si confermano in deciso calo sulla scia delle Piazze asiatiche con le nuove tensioni tra Usa e Cina sui dazi. Parigi cede il 2,51%, Francoforte il 2,34%, Londra l'1,89% e Milano il 2,11% che frena anche sui dati della produzione industriale tornata a diminuire a giugno. In generale sui mercati del Vecchio Continente il rosso riguarda un po' tutti in settori e in particolare industriali, finanziari e automobilistici. Sul fronte dei cambi l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,11 sul biglietto verde. In recupero il petrolio con il Wti a 54,83 dollari al barile. A Piazza Affari proseguono le flessioni di Stm (-5,5%), Cnh (-5,9%), Pirelli (-5,16%) dopo i risultati del semestre e il taglio della guidance sui ricavi, sull'ebit margin e sulla posizione finanziaria a fine anno. Fca lascia il 3,88% dopo le immatricolazioni, Tim dopo i conti perde il 2,19%, in linea con il mercato. Tra i bancari frenano Unicredit (-2,74%) e Intesa (-2,38%) con lo spread che sale a 210 punti.