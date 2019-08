Borsa: Milano -1,99% con Stm,Fca,Pirelli

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Piazza Affari si conferma in tensione nei primi scambi, dopo un avvio pesante sul riacutizzarsi delle scontro sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,99% a 21.144 punti. Pesanti in particolare Stm (-4,72%) e a seguire Fca (-3,56%) dopo i dati delle immatricolazioni. Male anche Cnh (-4,66%) e Pirelli (-4,71%), quest'ultima dopo i risultati del semestre e il taglio della guidance sui ricavi, sull'ebit margin e sulla posizione finanziaria a fine anno. E cedono Salini Impregilo (-1,3%) e Astaldi (-2,19% mentre il mercato attende l'ufficializzazione del via libera dell'operazione sul cosiddetto 'Progetto Italia' che, col sostegno di Cdp, mira a consolidare il settore delle costruzioni italiane. In linea con il mercato Unipol (-2%) e Unipolsai (-1,45%) dopo i rispettivi conti. Nel credito rosso per Unicredit (-2,29%) in attesa della semestrale mercoledì prossimo. Lo spread tra btp e bund è a 207 punti, stabile sui livelli dell'apertura.