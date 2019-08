Borsa: Europa sempre pesante

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Non si allenta la pressione sulle Borse europee dopo l'apertura debole, ma non rovinosa, di Wall Street che cede oltre mezzo punto percentuale. I dati rassicuranti sull'andamento economia Usa non cambiano l'umore dei mercati dove continuano a farsi sentire le minacce del presidente Donald Trump sui dazi e la contro risposta cinese.

Parigi si conferma la peggiore (-2,45%) insieme a Francoforte (-2,33%), seguite a ruota da Londra (-1,57%) e Milano (-1,68%).

Qui a subire i maggiori effetti dello scontro commerciale fra Stati Uniti e Cina è il tecnologico Stm (-5,88%) insieme all'automotive con Cnh (-5,73%), all'indomani dei conti, Fca (-3,1%), Ferrari (-3,51%) che ha diffuso oggi la semestrale ed Exor (-3,1%). Su Pirelli (-4,94%) pesa anche il taglio degli obiettivi comunicato alla vigilia dal gruppo di pneumatici. A trainare una manciata di titoli in controtendenza sul listino principale è A2a (+1,8%) sull'onda dei risultati migliori delle stime.