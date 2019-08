Borsa: Europa in netto calo con dazi. Milano apre pesante

Avvio in tensione per le Borse europee sul riacutizzarsi dello scontro sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Parigi in apertura lascia il 2,34% con il Cac 40 a 5.427 punti. Francoforte perde l'1,79% con il Dax a 12.033 punti.

Londra cede l'1,47% con il Ftse 100 a 7.472 punti.

Apertura in rialzo anche per lo spread fra Btp e Bund che sale a 207 punti contro i 203 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano sale all'1,59%.

Piazza Affari apre in rosso in scia alle Borse asiatiche sulle nuove tensioni per i dazi. Il Ftse Mib in avvio lascia l'1,91% a 21.155 punti.