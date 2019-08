Borsa: Europa in negativo, Milano -1,8%

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Continuano a scivolare in negativo le principali Borse europee, sulle tensioni per i nuovi dazi ipotizzati dagli Usa verso la Cina. La peggiore è Parigi (-2,7%, seguita da Francoforte (-2,6%) e Londra (-1,8%). In rosso anche Milano (-1,8%) con la produzione industriale in ribasso e Madrid (-1%) con la disoccupazione in calo meno del previsto. I future Usa sono in perdita prima dell'apertura di Wall Street.

L'indice d'area europeo, Stoxx 600, dove a giugno è stato registrato un calo dei prezzi, segna un -1,9%. Tra i comparti che perdono di più ci sono le auto: Ferrari cala (-4,2%) dopo i conti. Giù Porsche (-3,8%), Peugeot (-3,7%)Volkswagen (-3,3%), Fca (-3,3%), Daimler e Renault (-3%). Segno menoper i tecnologici, tra cui Ams (-8,1%), Infineon (-6,8%) e Stm (-5,7%). In rosso anche Pirelli (-5,6%) dopo il taglio degli obiettivi e col rincaro del greggio (wti +2,56%). Lo stesso le banche: scendono Royal Bank of Scotland (-6,5%), Credit Agricole (-4,6%) dopo i conti, Bnp (-3,9), Commerzbank (-3,2%).