Borsa: Europa in forte calo,Milano -1,5%

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Venerdì in rosso per le Borse europee. In scia alle Piazze asiatiche si confermano le tensioni sui listini del Vecchio Continente con il nuovo scontro su dazi tra Usa e Cina. L'indice d'area Stoxx cede quasi due punti percentuali con le vendite rivolte soprattutto ad industriali e finanziari. Parigi lascia sul terreno il 2,63%, Francoforte il 2,43% e Londra l'1,76%. Milano dopo una fiammata a -2,36%, riduce le perdite a -1,55% con il Ftse Mib a 21.238 punti. Così come lo spread che dopo aver toccato i 210, lima a 206 punti base. Il petrolio continua a salire con il Wti a 55,2 dollari al barile. Per i cambi l'euro scende sotto 1,11 (1,1094) dollari. A Piazza Affari si confermano le vendite su Stm (-5,64%) e sull'automotive con Pirelli che lascia il 5,09% dopo la semestrale e il taglio della guidance sui ricavi, sull'ebit margin e sulla posizione finanziaria a fine anno e Fca (-2,98%) dopo le immatricolazioni. Ferrari perde invece il 4,5% dopo i conti.