Allianz:semestre, in Italia utile 611mln

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Allianz Italia nel primo semestre ha registrato un utile operativo a 611 milioni, contribuendo così ai positivi risultati registrati a livello globale dal gruppo Allianz assicurativo che ha segnato un utile operativo di 6,1 miliardi di euro (+6,4%) In Italia la raccolta premi nel vita e nel danni si è attestata a 6.824 milioni. Il segmento danni, in particolare col business auto, ha messo a segno la migliore performance semestrale dell'ultimo decennio con una raccolta premi di circa 2 miliardi (+4,2%). "L'eccellenza tecnica messa al servizio della crescita ha consentito un importante riacquisto di competitività e confermato l'efficacia della nostra strategia, che vede centrale il ruolo dell'agente professionista. Per la prima volta negli ultimi dieci anni, il primo semestre ha registrato una robusta crescita organica nei Danni, grazie al turn-around nel segmento Auto", ha commentato Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Italia. (ANSA).