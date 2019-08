Utile semestre Snam +11%, migliora stime

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Nel primo semestre dell'anno Snam ha registrato un utile di 581 milioni (+11% rispetto allo stesso periodo del 2018) e ha migliorato le stime per l'intero anno, con un utile visto in aumento tra il 6 e il 7% invece della precedente previsione di +5%.

I ricavi sono a quota 1.332 milioni (+4,8%), l'utile operativo (Ebit) in aumento del 3,7%, il debito in leggera riduzione rispetto a fine 2018. "Sono state poste le basi per un altro anno di creazione di valore - afferma l'amministratore delegato Marco Alverà - con l'azienda che è proiettata nel futuro e protagonista della transizione energetica: investiremo un miliardo in Italia nel 2019".

Snam ha anche convocato l'assemblea per il 23 ottobre, in particolare per introdurre nello statuto quote di genere nel Cda e nel Collegio sindacale. "E' un'iniziativa coerente con l'impegno di Snam sulla materia", commenta il presidente Luca Dal Fabbro.