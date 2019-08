Segnali positivi per Private Equity

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Le aspettative degli operatori di Private Equity e di Venture Capital per il secondo semestre 2019 mostrano segnali positivi in merito all'attuale ciclo congiunturale e ai volumi di attività. Lo dice il report semestrale Deloitte Italy Private Equity Confidence Survey secondo cui il numero di operazioni atteso è di 94. Sulle previsioni relative alla congiuntura economica il 63,2% si attende uno scenario economico piuttosto stabile, così come è invariata la stima dei deal attesi. Nel primo semestre sono state registrate in Italia 78 operazioni di Private Equity per un controvalore pari a circa 7,6 miliardi di Euro. Il settore che ha visto gli operatori Private Equity maggiormente coinvolti è stato quello dei Prodotti e Servizi Industriali, seguito da quello degli altri Servizi e dal Tmt (tecnologia, media e telecomunicazioni).