Natixis:cala utile, ricavi stabili

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Natixis, istituto finanziario controllato da Bpce (secondo maggior gruppo bancario francese) chiude il secondo trimestre con un utile in calo a 346 milioni di euro e ricavi a 2,28 miliardi "in linea con i dati record registrati nello stesso periodo dello scorso anno, nonostante il contesto operativo sia stato più sfidante". Nella divisione Asset Management, spiega una nota, i ricavi trimestrali sono aumentati dell'11% su base annua, con asset under management (AUM) aumentati del 5% a 898 miliardi. Nel Corporate & Investment Banking, i ricavi sono diminuiti su base annua, in particolare nel settore Finance per il venir meno delle poste straordinarie registrate nello stesso periodo dell'anno precedente, "pur tuttavia essi sono accompagnati da una riduzione trimestrale dei costi del 7% anno su anno". Le attività assicurative e dei pagamenti di Natixis hanno proseguito sulla loro traiettoria positiva, con una crescita rispettivamente del 7% e del 10%. Il CET1 ratio è pari all'11,5%.