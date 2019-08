Generali: utile semestre a 1,8 miliardi

Generali archivia il primo semestre con un utile netto di gruppo pari a 1,8 miliardi (+34,6%) mentre l'utile netto normalizzato, che non comprende le plusvalenze dalla vendita di Generali Leben e delle attività belghe, si attesta 1,3 miliardi (+6,4%). Il risultato operativo è di 2,724 miliardi (+7,6%): i rami vita e danni migliorano per la profittabilità tecnica confermata dal combined ratio a 91,8% (-0,02 punti base). Solido il capitale con la solvency ratio a 209% (da 217% dell'intero 2018).

"Il primo semestre dell'anno conferma l'esecuzione efficace e disciplinata del piano strategico triennale 'Generali 2021' in tutti i segmenti di busines", commenta il Ceo del gruppo assicurativo, Philippe Donnet.