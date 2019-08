Campari vende Villa Les Cedres

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Campari ha raggiunto un accordo per cedere Villa Les Cèdres a Saint-Jean-Cap-Ferrat in Costa Azzurra. La villa era entrata nel perimetro del gruppo con l'acquisto di Grand Marnier ed è stata messa in vendita in accordo coi venditori del marchio di francese, la famiglia Marnier-Lapostolle. Il prezzo di vendita per l'abitazione di 18.000 metri quadrati e la proprietà terriera di circa 14 ettari ammonta a 200 milioni, di cui Campari terrà 80 milioni, concludendo così le dismissioni delle attività non strategiche di Grand Marnier, che includevano due aziende vinicole e alcune attività immobiliari, con proventi complessivi per 173 milioni.

La Villa rappresenta una eccezionale combinazione di storia, lusso ed eccellente posizione lungo la costa. Costruita nel 1830, appartenne anche al Re del Belgio Leopold II e fu acquisita dalla famiglia Marnier-Lapostolle nel 1924 che per quasi 100 anni ha costruito e curato uno dei più prestigiosi giardini botanici del mondo.