Campari vende villa Grand Marnier e incassa 80 milioni

Campari ha raggiunto un accordo per cedere la proprietà immobiliare Villa Les Cèdres, che si trova a Saint-Jean-Cap-Ferrat in Francia. La villa era entrata nel perimetro del gruppo italiano con l'acquisto di Grand Marnier nel 2016 ed era stata messa subito in vendita, come previsto da un accordo coi venditori del marchio di liquore francese, la famiglia Marnier-Lapostolle. Il prezzo di vendita per l'abitazione di 18.000 metri quadrati e la proprietà terriera di circa 14 ettari ammonta a 200 milioni, di cui Campari riterrà 80 milioni, concludendo così il processo di dismissione delle attività non strategiche di Grand Marnier (che includevano due aziende vinicole e alcune attività immobiliari), dal quale nel complesso Campari ha ottenuto proventi per 173 milioni. Di conseguenza ammonta a 479 milioni il prezzo pagato dal gruppo italiano di alcolici per il 100% di Société des Produits Marnier-Lapostolle. La transazione annunciata oggi si stima generi un impatto positivo di cassa sui conti Campari per 80 milioni e nessun effetto sul conto economico nel 2019.