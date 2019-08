Cambi: euro parte in calo, -0,2%

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Partenza in calo per l'euro all'indomani della decisione della Federal Reserve di tagliare i tassi anche se il presidente Powell si è mostrato prudente a nuovi interventi nonostante le pressioni del presidente Usa Trump. La moneta unica cede lo 0,2% a 1,1052 dollari mentre la sterlina perde lo 0,2% a 1,2131. In Asia lo yen arretra dello 0,4% a 109,17.