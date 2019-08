Borsa:Milano chiude in rialzo con banche

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - La Borsa di Milano chiude in rialzo spinta dal comparto bancario. Piazza Affari, in linea con gli altri listini del Vecchio continente, accoglie positivamente la stagione delle trimestrali. I mercati hanno accolto positivamente il taglio dei tassi d'interesse da parte della Fed e la decisione di Bank of England di lasciarli invariati. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 203 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,58%.

In fondo al listini principale Tenaris (-4,1%), dopo i conti del primo semestre. In rosso anche Autogrill (-0,9%), Saipem (-0,8%) ed Eni (-0,7%).

In forte rialzo Salini Impregilo (+6%), in vista della definizione di Progetto Italia che coinvolge anche Astaldi (+2,3%). Corre Prysmian (+3,5%), con l'utile del primo semestre raddoppiato. Tra le banche si mettono in mostra Bper (+2,7%), Intesa (+2%), Ubi (+1,5%). Bene anche Mps (+1,3%), con i risultati finanziari. In luce Snam (+1,7%) con un utile in crescita dell'11%.