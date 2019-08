Borsa: Milano tiene dopo Bank of England

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Poche variazioni sui mercati azionari europei dopo la decisione della Bank of England di mantenere invariati i tassi d'interesse: Londra cede lo 0,2%, mentre Francoforte sale dello 0,3%, Milano dello 0,4% e Parigi di mezzo punto percentuale.

In Piazza Affari, in particolare, bene Salini Impregilo (+4%) e Astaldi (+2%) nel giorno che dovrebbe essere decisivo per 'Progetto Italia', in rialzo del 3% Mps dopo i conti mentre Intesa sale dell'1,8%.

Debole invece Salvatore Ferragamo (-2%), sempre molto pesante Tenaris (-5%) dopo i conti trimestrali.