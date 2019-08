Borsa Milano migliora, scivola Tenaris

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Piazza Affari migliora in avvio di seduta: dopo aver aperto in calo, l'indice Ftse Mib nei primi scambi è passato in crescita (+0,6%) in linea con il miglioramento delle altre piazze europee e soprattutto per consistenti acquisti sui titoli bancari.

In particolare Mps è sospesa in asta di volatilità nella giornata dei conti con un rialzo teorico del 6%, seguita da Poste (+2,9%), Intesa (+2,5%) e Unicredit (+1,5%). Piatta Tim, mentre tra i titoli principali scivola del 5% Tenaris dopo i conti del secondo trimestre con ricavi sotto le attese.