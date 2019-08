Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Le Borse europee chiudono in rialzo dopo il taglio dei tassi d'interesse da parte della Fed americana e la decisione della Bank of England di lasciarli invariati. Sullo sfondo resta sempre l'attesa degli investitori per le trattative sul commercio internazionale. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,1064 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,5%. In rialzo Madrid (+0,75%), Parigi (+0,7%) e Francoforte (+0,53%). Piatta Londra (-0,03%).