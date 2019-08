Axa: utile semestre in calo a 2,33 mld

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Lo spinoff parziale delle attività negli Stati Uniti pesa sui risultati semestrali di Axa che, a cambi costanti, sono scesi del 19% a 2,33 miliardi di euro al di sotto delle stime degli analisti consultati da Bloomberg. I ricavi totali, spiega una nota del gruppo, sono saliti del 4% a 57,9 miliardi di euro mentre l'impatto del deconsolidamento delle attività Usa (Axa equitable holdings) ha pesato appunto per 600 milioni di euro. Per quanto riguarda le attività italiane, il gruppo ha realizzato ricavi totali in crescita del 6% a 2,989 miliardi di euro e un utile operativo di 104 milioni (+16%).