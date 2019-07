Fed taglia tassi, prima volta dal 2008

(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - La Fed taglia i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta del primo taglio del costo del denaro dalla crisi del 2008. Il costo del denaro scende in una forchetta fra il 2 e il 2,5%.

La decisione non è stata presa all'unanimità. Esther George, il presidente della Fed di Kansas City, e Eric Rosengren, il presidente della Fed di Boston, hanno votato contro.

Sulle prospettive economiche, restano incertezze, è emerso al termine della due giorni di riunione: "Agiremo in modo appropriato".