Borsa Milano poco mossa, vola Salini

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Piazza Affari poco mossa (+0,16%), al pari delle altre Borse europee, in attesa di conoscere le decisioni della Fed e di capire come sia andato il nuovo round di negoziati tra Usa e Cina. In Borsa si mette in luce Salini Impregilo (+11%) dopo i conti mentre sono ore cruciali per Progetto Italia. Bene Tenaris (+2,3%) e Stm (+2,3%). Dopo i conti avanzano Leonardo (+2,9%) e Poste (+1,78%) mentre Tim (+1,68%) beneficia dei risultati in crescita del Brasile. Punita invece Ferragamo (-5,59%) dopo la trimestrale, cede Mediobanca (-1,58%) e sale Intesa (+0,41%), con le due banche che daranno i conti in giornata. Campari tira il fiato (-1,3%) dopo la buona performance della vigilia. Deboli tutte le utilities con Terna (-1,3%), Italgas (-1,1%), A2A (-1%) e Snam (-0,9%).