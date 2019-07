Borsa: Europa poco mossa in avvio

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Avvio di seduto poco mosso per le Borse europee, in attesa delle decisioni della Fed di stasera sui tassi e di indicazioni sull'esito dei colloqui sui dazi tra Cina e Usa. A Parigi il Cac 40 è sostanzialmente invariato (+0,01% a 5.511 punti), come pure il Dax a Francoforte (+0,02% a 12.149 punti). A Londra il Ftse 100 cede lo 0,19% a 7.632 punti.