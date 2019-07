Borsa: Asia in calo con timori su dazi

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Borse asiatiche in calo, in scia alla seduta negativa di Wall Street e dei listini europei e in attesa che stasera la Fed comunichi le sue decisioni in materia di tassi, con il mercato che si attende un taglio di almeno 25 punti base e il presidente Usa, Donald Trump, che continua il suo pressing a colpi di tweet per una sforbiciata più sostanziosa.

Tokyo ha perso lo 0,86%, Hong Kong cede l'1,3%, Shanghai e Shenzhen arretrano dello 0,6%, Seul ha perso lo 0,7% e Sydney lo 0,5%. Sull'andamento dei listini hanno pesato una serie di trimestrali non entusiasmanti, tra cui quella di Samsung, ma anche i segnali incerti che arrivano sul fronte dei colloqui tra Cina e Usa sui dazi, chiusi a Shanghai senza indicazioni su eventuali progressi mentre il presidente Donald Trump è tornato ad attaccare la Cina per le sue politiche commerciali.