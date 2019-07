Poste: ecco nuovi centri recapito

(ANSA) - CAZZAGO BRABBIA (VARESE), 29 LUG - Poste Italiane ha inaugurato a Cazzago Brebbia (Varse) il primo di 36 nuovi centri di recapito previsti dal piano industriale per far fronte allo sviluppo dell'eCommerce in Italia con un investimento totale di 40 milioni entro la fine dell'anno. Per il taglio del nastro sono intervenuti, tra gli altri, l'amministratore delegato di Poste Matteo Del Fante e il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti, ex sindaco del Paese in cui è nato e risiede. "Questo nuovo Centro di Distribuzione - ha detto Del Fante - è uno dei cardini della capacità capillare della nostra rete distributiva e di rinnovata vicinanza alle comunità, che costituisce un tratto fondante della strategia di crescita di Poste Italiane in linea con il percorso di sviluppo e innovazione delineato dal piano industriale Deliver 2022" .