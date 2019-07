Borsa:Europa amplia calo,Milano (-1,8%)

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Le Borse europee ampliano il calo con Milano (-1,8%) che indossa la maglia nera. Piazza Affari, appesantita dalle banche, ha rallentato la marcia con l'aumento dello spread tra Btp e Bund che si attesta a 202 punti base ed il rendimento del decennale italiano all'1,62%. Sul mercato valutario l'euro sul dollaro passa di mano a 1,1150 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,7%. In rosso Madrid (-1,6%), Francoforte (-1,2%) e Parigi (-0,6%). In lieve rialzo Londra (+0,1%), con la sterlina che ha toccato i minimi da due anni e mezzo.

A Piazza Affari sospesa in asta di volatilità Mps con un ribasso teorico del 4,9%. Tra le banche in rosso Unicredit (-3,9%), Fineco (-3,5%), Ubi (-3,2%), Bper (-3%), Intesa (-2,5%). Male anche il comparto dell'auto con Fca (-3,1%), Pirelli (-3%),Exor (-2,2%), Cnh (-1,9%) e Ferrari (-1,5%).

Seduta in calo anche per Tim (-3,1%) e Amplifon (-4,2%).

Balzo per Campari (+5,4%), dopo i conti del semestre che hanno battuto le stime. Sull'Aim pesante Bio On (-6%).