Borsa: Asia in positivo dopo mosse Boj

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Borsa asiatiche in rialzo dopo la riunione della Banca centrale del Giappone (Boj) che ha rivisto al ribasso le stime sull'inflazione e sul Pil, lasciando invariata la politica monetaria ultra espansiva. L'attenzione si concentra ora sulle prossime decisioni della Fed sui tassi d'interesse e sui colloqui tra Usa e Cina sul commercio internazionale.

Archivia la seduta in positivo Tokyo (+0,4%). Sul versante valutario lo yen si deprezza al cambio con il dollaro a 108,96, e poco sotto i 121 sull'euro. A contrattazione ancora aperta sono in rialzo Shanghai (+0,4%), Shenzhen (+0,6%), Hong Kong (+0,3%), Seul (+0,5%). Piatta Seul (-0,05%).

Sul fronte macroeconomico previsti per i dati sul Pil della Francia e la fiducia industria e dei consumatori dall'Eurozona.

Dagli Usa in arrivo l'indice sui redditi personali e le spese al consumo.