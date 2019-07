Lse:titolo +11% con trattative Refinitiv

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Vola il London Stock Exchange, la società che gestisce la Borsa di Londra (e anche quella di Milano), dopo che in una nota, sabato, ha confermato di essere in trattativa per acquistare Refinitiv, provider di dati finanziari e gestore di piattaforme di trading. L'operazione, da circa 27 miliardi di dollari, verrebbe finanziata anche con l'emissione di azioni e porterebbe Thomson Reuters, azionista di Refinitiv con il 45%, nell'azionariato dell'Lse con una quota del 15%.