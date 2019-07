Borse Europa deboli, boom Lse e Just Eat

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Borse europee fiacche in avvio di una settimana carica di appuntamenti importanti per gli investitori, a partire dalle decisioni della Fed sui tassi e dal dato sul Pil dell'Eurozona, attesi entrambi mercoledì, e dal riavvio dei negoziati tra Cina e Usa sui dazi. Si muove in controtendenza Londra (+1%), dove l'Lse vola del 14,6% in scia alla trattativa per rilevare Refinitiv. Francoforte e Parigi cedono lo 0,1%, Milano lo 0,2% mentre lo spread btp-bund si mantiene a 192 punti base. Volano i titoli delle società di consegna di cibo a domicilio, dopo l'offerta di Takeaway.com (+3,8%) su Just Eat, che spicca un balzo del 24,7%) trascinando con sé anche Delivero Hero (+7,3%). Ma invece Heineken, in calo del 5% dopo un primo semestre deludente.