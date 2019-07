Vodafone crea Towerco più grande Europa

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Vodafone, nel giorno in cui in Italia si prepara ad annunciare l'accordo di integrazione con Tim, annuncia lo spin off delle torri e la creazione della più grande Towerco (il nome non è ancora stato svelato) in Europa con un portafoglio di 61.700 torri e la stima di possibili ricavi per 1,7 miliardi all'anno con un ebitda di 900 milioni.

"Gli accordi di condivisione in Italia, Spagna, Germania e Regno Unito assicurano che Vodafone possa beneficiare di una più rapida diffusione della tecnologia 5G" spiega il ceo Nick Read che intende investire nella nuova società 200 milioni di euro e prevede, nei prossimi 18 mesi, la possibilità di valorizzarla con la quotazione in Borsa o cedendo una quota di minoranza ed usare i proventi per ridurre il debito.