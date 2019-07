Borsa: Milano debole con le banche

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Giornata no per Piazza Affari, come per Madrid, in controtendenza rispetto alle altre principali Borse europee. Hanno pesato le banche, quasi tutte in rosso nel Vecchio continente, con lo spread Btp-Bund che ha chiuso a 194 punti. Vendite per Ubi (-3%), Fineco (-2,6%), Banco Bpm (-1,5%), Bper (-1%), Unicredit (-0,7%) e Intesa (-0,5%). Non meglio industria, utility e auto. Giù Pirelli (-1,6%) e Fca (-0,5%), così come Tenaris (-2,5%), Snam (-2,2%), Prysmian (-2,1%). Eni (-0,08%), con gli utili del semestre in flessione. In negativo Astaldi (-1,1%), in attesa di un'offerta definitiva di Salini (-1,7%).

Balzo per Tim (+4%), dopo l'accordo con Vodafone per le torri in Italia, e per Piaggio (+7,6%) dopo i conti. Rimbalzo di Stm (+1,9%), dopo il calo della vigilia, rivista la guidance sulle vendite per l'anno. Bene Atlantia (+1,4%), Buzzi (+1,2%) e Saipem (+0,7%). Nervosa per il terzo giorno Bio-on, chiusa a 24 euro, con continui 'stop & go' sull'Aim, dopo i dubbi sui bilanci da parte di Quintessential.