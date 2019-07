Accordo Tim-Vodafone per torri condivise

(ANSA) - Tim e Vodafone hanno firmato l'accordo di condivisione delle torri in Italia. I due gruppi avranno una quota paritetica del 37,5% della nuova società che verrà poi incorporata da Inwit e resterà quotata. Nel tempo poi avranno la possibilità di ridurre la loro partecipazione fino al 25 per cento. "E' una operazione importante, è una società che varrà molti miliardi", ha detto l'ad di Tim, Luigi Gubitosi. "Mettiamo le nostre 11.000 torri insieme alle 11.000 torri di Inwit. E Inwit diventa così una società da 22.000 torri, la piu' grande società di torri in Italia e la seconda più grande in Europa. Fonderemo la Towerco italiana con Inwit", ha aggiunto l'ad di Vodafone Italia, Aldo Bisio.