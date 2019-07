Saipem, torna all'utile nel trimestre

Saipem torna in utile nel primo semestre dell'anno, con un risultato netto positivo per 14 milioni di euro a fronte di una precedente perdita di 323 milioni. I ricavi sono saliti da 3,79 a 4,51 miliardi, di cui 2,63 mld nel secondo trimestre. In rialzo il margine operativo lordo da 410 a 574 milioni. Nel primo semestre Saipem ha registrato nuovi contratti per 9,5 miliardi, a cui se ne sono aggiunti altri 3,2 successivamente alla chiusura dello scorso 30 giugno per un totale di 12,7 mld. Nel primo semestre del 2018 i nuovi ordini di Saipem erano stati pari a 3,986 miliardi di euro. Il portafoglio ordini residuo del gruppo vale ora 17,63 miliardi, contro i 12, 61 miliardi allo scorso 31 dicembre.

Complessivamente, considerando anche le società non consolidate, il portafoglio residuo degli ordini è salito da 14,46 a 19.43 miliardi rispetto alla fine del 2018.