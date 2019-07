Borsa in Europa inverte rotta con Draghi

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Inversione a U per le Borse in Europa dopo che Mario Draghi ha detto di vedere che "le prospettive stanno peggiorando sempre di più" soprattutto per il settore manifatturiero. L'avvio di Wall Street in calo accelera la discesa d Milano cede l'1,36%, Francoforte l'1,7%, Londra lo 0,48% e Parigi lo 0,95 per cento. A Piazza Affari deboli gli industriali con Fca in calo del 2,17%, Pirelli dell'1,69%, Leonardo -0,94% ma la peggiore è Stm in ribasso del 3,44 per cento. Tra le banche soffre Fineco (-2,33%).