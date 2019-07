Borsa: Asia in rialzo, oggi occhi su Bce

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - I mercati asiatici sono in netto rialzo trascinati dai risultati di quelli Usa, con Nasdaq e S&P 500 saliti a nuovi record. Mentre gli investitori attendono maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali societarie, a contrattazioni ancora aperte quasi tutti gli indici sono positivi: Tokyo il Nikkei guadagna lo 0,22%, l'Hang Seng a Hong Kong sale dello 0,32%, Shanghai è in rialzo dello 0,33% mentre Shenzhen lo è del 0,45%. Infine Sydney - già chiusa - ha registrato un aumento dello 0,61%. In controtendenza solo il Kospi coreano, che perde circa lo 0,4%. Oggi sono attesi alcuni dati macro economici, tra cui i dati degli ordinativi in Usa sui beni durevoli. Ma di certo gli occhi degli investitori sono tutti puntati su Francoforte e sulla riunione del Consiglio direttivo della Bce che comunicherà le sue decisioni sulla politica monetaria. I futures sulle piazze europee sono positivi.