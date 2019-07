Bce:tassi fermi ma apre a futuri tagli

La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. E l'istituto centrale 'apre' a possibili nuovi tagli e alla ripresa del Qe. Nel comunicato afferma che lascerà i tassi invariati ai livelli attuali o inferiori fino "almeno alla prima metà del 2020 e comunque per tutto il periodo di tempo necessario" per far risalire l'inflazione. Il Consiglio direttivo ha così aperto a una tempistica più ampia in cui è escluso un rialzo (prima era fino a metà 2020), e segnalando un possibile taglio.

La Bce - si legge in una nota - "è determinata ad agire se le prospettive d'inflazione nel medio termine continuano ad essere inferiori al suo obiettivo". Il consiglio direttivo "ha dato mandato ai relativi comitati dell'Eurosistema di esaminare le opzioni, fra cui "le dimensioni e la composizione di nuovi acquisti di titoli".

BALZO DI PIAZZA AFFARI Il Ftse Mib si riporta in terreno nettamente positivo (+0,95%) dopo la decisione della Bce sui tassi di interessi, lasciati fermi ma aprendo a possibili riduzioni mentre è allo studio la ripresa del Quantitative easing. L'indice dei titoli a maggior capitalizzazione di Milano dopo una mattinata in rialzo aveva assottigliato i guadagni per portarsi a ridosso della parità dopo le 13.30.