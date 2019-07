Popolare Bari, Marco Jacobini si dimette

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Gianvito Giannelli è stato nominato dal cda nuovo presidente della Banca Popolare di Bari a seguito delle dimissioni di Marco Jacobini. E' quanto si legge in una nota secondo cui il cda ha nominato Vincenzo De Bustis Figarola, già consigliere delegato. quale amministratore delegato. Nella stessa seduta consiliare, Gregorio Monachino, dimessosi dalla carica di direttore generale, è stato nominato per cooptazione quale nuovo membro del consiglio di amministrazione. La Banca ringrazia Marco Jacobini e i "componenti del cda uscente per il lavoro svolto".