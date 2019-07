Di Maio, pronti a supportare Whirlpool

(ANSA) - "Non vogliamo una guerra tra poveri. Siamo pronti a supportare l'azienda nell'individuare un'alternativa alla vendita". Così Luigi Di Maio secondo quanto riferiscono presenti al tavolo Whirlpool, nel corso del suo intervento. E' pronta una norma da approvare nei prossimi giorni che permetterebbe a Whirlpool di avere una decontribuzione per 17milioni di euro nei prossimi 15 mesi, non pagando tasse su contratti di solidarietà.