Casa: Mef, tax gap Imu vale 5,2 miliardi

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - La relazione del 2018 sull'evasione "ha calcolato un Tax Gap annuo sull'Imu di 5,2 miliardi di euro nella media del periodo 2013-2015. Sicuramente, a mio personale avviso, l'adozione, come richiesto, di un bollettino o di un F24 precompilato potrebbero fortemente contribuire a ridurre il Tax Gap". Così il direttore del Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia, Fabrizia Lapecorella, nel corso dell'audizione in commissione Finanze alla Camera sulla nuova Imu, commentando la proposta del leghista Alberto Gusmeroli per facilitare il pagamento dell'imposta.