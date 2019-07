Borsa: Milano tiene con auto, giù banche

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Comparto auto e tecnologici hanno sostenuto Piazza Affari, che ha concluso in positivo (+0,57%), in una giornata in cui le principali Borse europee si sono mosse in ordine sparso, con gli indici Pmi del manifatturiero in calo.

Lo spread Btp-Bund, che ha chiuso a 187 punti, non ha potuto competere con il peso delle trimestrali, con una deludente Deutsche Bank, e a Milano hanno finito in calo Bper (-2,5%), Ubi (-1,8%), Unicredit (-0,3%), mentre Intesa è rimasta in parità. A contribuire ai guadagni è stato l'automotive: da Pirelli (+2,1%) a Fca (+1,8%) e Cnh (+2%), con una nuova commessa Iveco in Costa d'Avorio. Hanno tenuto anche semiconduttori, utility, petroliferi e energia con Stm (+3,5%), Tenaris (+2,9%), Saipem (+2,3%), Enel (+0,8%). Guadagni per Tim (+0,5%).

Bene Astaldi (+3,5%), in attesa di un'offerta definitiva di Salini (+3,2%). Ferma in asta di volatilità per quasi l'intera seduta Bio On su Aim, smentite le accuse di truffa del fondo Usa Quintessential, ha chiuso con una perdita del 10,3%.