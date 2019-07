Borsa: Asia contrastata,Tokyo +0,41%

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Cauto ottimismo sui principali mercati di Asia e Pacifico alla notizia della ripresa delle trattative sui dazi tra Usa e Cina. Lunedì prossimo il rappresentante americano per il commercio Robert Lighthizer si recherà a Pechino per riprendere il dialogo interrotto lo scorso maggio. Tokyo ha guadagnato lo 0,41% e Sidney lo 0,77%, mentre Taiwan (-0,11%) e Seul (-0,9%) si sono mosse in controtendenza.

Segnali positivi anche da Shanghai (+0,72%) e Hong Kong (+0,6%), ancora aperte insieme a Mumbai (-0,68%). Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street in attesa dei dati sulla fiducia delle imprese e dei manager in Francia, Germania, nell'Ue e Oltreoceano, dove sono attese anche le richieste di mutui e le vendite di nuove abitazioni. Il vero appuntamento macroeconomico però sarà il Fomc della Fed del prossimo 30 e 31 luglio.