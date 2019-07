Santander:cala utile per costi esuberi

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il gruppo spagnolo Banco Santander vede calare nel primo trimestre gli utili netti a 1,39 miliardi di euro (-18%) e nel semestre a 3,2 miliardi di euro (-14%).

Hanno pesato i costi di ristrutturazione in Spagna (esodi incentivati del personale in accelerazione dopo la fusione del Banco Popular) e Regno Unito, che hanno pesato per 814 milioni di euro. Il risultato comunque è sopra le attese del mercato.

Tutti i paesi hanno "registrato buoni risultati' spiega il comunicato con il Nord America che è salito del 17%. In Spagna l'utile ordinario è salito del 5% a 694 milioni e i costi scesi del 7% grazie alle sinergia "ottenute con l'integrazione del Banco Popular".