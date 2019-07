Borsa: Milano in rialzo (+0,7%)

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Inizio di seduta in rialzo per Piazza Affari (+0,7%). Vanno bene le banche, con lo spread Btp-Bund in calo a 197 punti, Intesa e Unicredit (+1%), Banco Bpm (+0,85), meno Ubi, intorno alla parità, dopo avere ceduto ieri 900 milioni di npl, e Bper (-1,3%), che ieri ha perfezionato l'acquisto di Arca Sgr con la Popolare di Sondrio.

Rendimenti dei titoli di Stato italiani a 10 anni in calo e quelli a due anni praticamente azzerati.

Bene i tecnologici, Stm (+2,9%), e le auto, Fca (+1,4%), Ferrari (+0,7%), e vola Pirelli (+3%), così come Astaldi (+2,75%), in vista dell'offerta definitiva di Salini (+2,8%).

Col greggio in lieve rialzo (wti +0,03%), bene i petroliferi, Saipem (+0,9%), Eni (+0,6%).