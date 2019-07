Borsa: Milano 0,9%, spread 195 punti

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Spread Btp-Bund ancora in calo a metà seduta, a 195 punti, con le banche sempre in ordine sparso a Milano: Unicredit (+2,2%), Intesa (+1,5%), Banco Bpm (+0,9%), Ubi sulla parità, dopo avere ceduto ieri 900 milioni di npl, e Bper (-0,4%).

Migliore titolo Pirelli (+7,5%) e Fca (+3,5%) sale con tutto il settore positivo in Europa. Bene anche Juve (+3,3%) e Prysmian (3,6%), annunciata la realizzazione del Viking Link tra Gran Bretagna e Danimarca. In rialzo Astaldi (+2,75%), in vista dell'offerta definitiva di Salini (+3,6%). Bene i petroliferi, Saipem (+2,4%) ed Eni (+0,8%), col calo del greggio (wti -0,46%). In calo invece Amplifon (-1,3%) e Enel (-0,5%).