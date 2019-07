Borsa: Europa positiva,attende mosse Bce

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Sono positive le principali Piazze europee, con lo sguardo a possibili mosse della Bce con il Consiglio direttivo di giovedì e i future Usa positivi, dopo i segnali di distensione sul fronte commerciale con la Cina. La migliore è Francoforte (+1,5%), seguita da Milano (0,8%), Parigi (+0,7%) e Londra (+0,6%), dove i dati macroeconomici segnalano che l'ottimismo imprese a luglio è in calo più del previsto.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, è positivo (+0,8%), tirato su soprattutto dalle auto: Daimler (+4,2%) dopo l'ingresso al 5% del partner cinese Baic, Volkswagen (+4%), Renault (+3,7%), Peugeot (+3,4%) e Fca (+3,3%). A spingere al rialzo sono anche i tecnologici, Ams (+4,4), dopo i dati del trimestre, Infineon (3,8%), Stm (+2,9%).

Guadagnano anche le banche, a Milano in ordine sparso, co lo spread Btp-Bund a 198: Unicredit (+1,6%), Intesa (+1,4%), Banco Bpm (+0,7%), Ubi (-0,4%), Bper (-1,2%). Titolo migliore è Pirelli (+6,4%) e salgono anche Juve (+2,9%) e Saipem (+2,3%).