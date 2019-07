Borsa: Asia positiva, Tokyo la migliore

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Positive le principali Borse asiatiche dopo l'incontro tra i vertici delle maggiori aziende tecnologiche e i funzionari della Casa Bianca. Ottimismo anche per l'apertura degli Usa sui divieti di vendita a Huawei. C'è attesa poi per giovedì, per eventuali disponibilità della Bce a tagliare i tassi, mentre oggi è prevista la nomina del successore di Theresa May in Gran Bretagna. L'attenzione degli investitori è anche alle trimestrali, la cui stagione entrerà nel vivo con i conti di colossi come Coca Cola, Amazon, Alphabet, Boeing e Unilever. Positivi entrambi gli indici in Cina, Shangai (+0,45%) e Shenzen (+0,74%), dove la Banca centrale ha aggiunto dei fondi per sostenere i prestiti bancari. La maglia rosa va al Nikkei (+0,95%), nonostante la domanda debole per i titoli di Stato a 40 anni in Giappone. Positive Sidney (+0,5%) e Seul (+0,39%), debole Taiwan (+0,02%). Guadagnano qualcosa, a mercati ancora aperti, Hong Kong (+0,3%) e Mumbai (0,01%).