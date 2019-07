Borsa: Asia debole su attese Fed

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Seduta negativa per le Borse asiatiche, che iniziano la settimana all'insegna della cautela.

I trader riducono le loro aspettative sull'entità del taglio dei tassi che la Fed, entrata nel periodo di silenzio che precede le sue decisioni, potrebbe stabilire a fine mese. Molta attenzione anche alle trimestrali, la cui stagione entrerà nel vivo con i conti di colossi come Coca Cola, Amazon, Alphabet, Boeing e Unilever.

Tokyo ha ceduto lo 0,23%, Sydney lo 0,14%, Seul lo 0,5% mentre Hong Kong e Shanghai arretrano dello 0,8%, e Shenzhen dell'1,3%. Fa eccezione lo Star, il listino con cui la Cina vuole evitare una fuga verso altre Borse dei suoi titoli hi-tech. Il Nasdaq cinese, come è stato ribattezzato, ha debuttato oggi vedendo tutti i 25 titoli che vi hanno avuto accesso segnare rialzi stellari, in media superiori al 160%.

In rialzo il petrolio, in scia alle tensioni in Medio Oriente dopo il sequestro di una petroliera britannica da parte dell'Iran: il wti sale dell'1%, il brent dell'1,6%.