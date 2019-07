Governo: Boccia, conflitti sono dannosi

(ANSA) - MATERA, 20 LUG - "E' evidente che i conflitti all'interno del Governo non fanno bene a nessuno: l'auspicio è che i due vicepremier si chiariscano quanto prima ma questa non è una cosa che riguarda i corpi intermedi. Riguarda loro. Il nostro augurio è di costruire un percorso virtuoso": lo ha detto poco fa a Matera, a margine di un convegno sulla "filiera del made in Italy", il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

Il presidente di Confindustria ha ricordato il tema delle nomine: di un commissario europeo e di posizione importanti in Italia.