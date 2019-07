Cambi: euro scende a 1,1259 dollari

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Quotazioni dell'euro in lieve calo sul dollaro in avvio di giornata. La moneta unica europea è scambiata a 1,1259 sul dollaro (1,1278 ieri sera dopo la chiusura di Wall street). Quotazioni in leggero rialzo invece nei confronti dello yen a 121,22.